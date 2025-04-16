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Петербургские депутаты впервые позвали руководителя Петростата в Смольный

Петербургские депутаты впервые позвали руководителя Петростата в Смольный

Глава Петростата Александр Кукушкин выступит в Законодательном собрании 30 апреля. Депутаты ждут от него информацию об экономическом развитии Петербурга, о сравнении номинальной и средней зарплате, о доходах самозанятых и ИП.

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