Петербургские депутаты впервые позвали руководителя Петростата в Смольный

Глава Петростата Александр Кукушкин выступит в Законодательном собрании 30 апреля. Депутаты ждут от него информацию об экономическом развитии Петербурга, о сравнении номинальной и средней зарплате, о доходах самозанятых и ИП.
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