Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, 24 июля 2026 года © Евгений Биятов/РИА НовостиЛьготная ипотека в России должна быть ограничена, ее объемы не должны расти.