Часть пользователей маркетплейса Wildberries столкнулась со сбоем – у них массово отменяют заказы, у которых еще не вышел срок хранения.
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Часть пользователей маркетплейса Wildberries столкнулась со сбоем – у них массово отменяют заказы, у которых еще не вышел срок хранения.