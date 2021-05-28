Владимир Осиповский вернулся на работу в Департамент культуры и туризма

Начальник Департамента культуры Вологодской области Владимир Осиповский, временно отстраненный в августе 2020 года от должности в связи с возбуждением уголовного дела, сегодня, 27 мая 2021 года, вышел на работу, сообщает ИА «Вологда Регион».