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Владимир Осиповский вернулся на работу в Департамент культуры и туризма

Владимир Осиповский вернулся на работу в Департамент культуры и туризма

Начальник Департамента культуры Вологодской области Владимир Осиповский, временно отстраненный в августе 2020 года от должности в связи с возбуждением уголовного дела, сегодня, 27 мая 2021 года, вышел на работу, сообщает ИА «Вологда Регион».

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