Турция хочет увеличить доходы от туризма до 103 долларов на человека в день

Турция планирует увеличить доходы от туризма, поставив цель достичь 60 миллиардов долларов. Министр культуры и туризма Мехмет Эрсоев заявил, что за последние пять месяцев страну уже посетили около 15,8 миллионов туристов, что на 12,5 процентов больше, чем в предыдущем году.