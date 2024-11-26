Чжан Анда делает неповторимый максимальный брейк

Чжан Анда сделал третий максимальный брейк в своей карьере, поразив зрителей York Barbican эффектной серией в 147 очков на Чемпионате Великобритании 2024, сообщает WST 1/16 финала Чемпионата Великобритании 147 очков: Анда Чжан (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.