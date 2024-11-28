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Марочко: ВС РФ форсировали Оскол и начали освобождение Двуречной

Российские бойцы форсировали Оскол и создали опорный пункт на правом берегу реки, после чего приступили к освобождению населенного пункта Двуречная Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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Комментарии
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Владимир Бурмистров
Форсировали в самом неудобном месте! С левого низкого берега на высокий правый! Интересно, как и чем было обеспечено форсирование, были ли уничтожены огневые средства и опорные пункты врага на этих высотах или только подавили?
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