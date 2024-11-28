Марочко: ВС РФ форсировали Оскол и начали освобождение Двуречной

Российские бойцы форсировали Оскол и создали опорный пункт на правом берегу реки, после чего приступили к освобождению населенного пункта Двуречная Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
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