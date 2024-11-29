Союзники киевского режима намерены разделить между собой территорию Украины. Для этого на украинские земли отправят «миротворцев», которые, фактически, будут силами оккупации, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии