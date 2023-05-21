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NYT: Лидеры G7 собрались на саммит, чтобы пожаловаться на отсутствие поддержки

NYT: Лидеры G7 собрались на саммит, чтобы пожаловаться на отсутствие поддержки

Саммит "Большой семерки" в Хиросиме превратился в "клуб одиноких сердец", где каждый лидер может пожаловаться на трудное положение, связанное с низким уровнем поддержки среди сограждан.

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