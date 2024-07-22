«Ушла лишь одна лодка»: «Бесстрашные» ликвидировали в Глубоком группу ВСУ, вошедшую в село через водохранилище Бойцы группировки «Север» сумели отбить прорыв подразделений ВСУ в н.
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«Ушла лишь одна лодка»: «Бесстрашные» ликвидировали в Глубоком группу ВСУ, вошедшую в село через водохранилище Бойцы группировки «Север» сумели отбить прорыв подразделений ВСУ в н.
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