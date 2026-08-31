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Trump says U.S. to hit Iran 'hard' after sides exchange fire

Trump says U.S. to hit Iran 'hard' after sides exchange fire

President Donald Trump threatened to escalate attacks on Iran on Monday after fighting intensified on Sunday for the first time in a month.

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