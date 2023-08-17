В России могут разрешить кредитную амнистию для семей с детьми

Россиянин

Ага... И эти 30,22 триллиона повесят на новых заемшиков. То есть, % повысят. А это резко сократит желающих брать кредит. Отсюда автопром сядет в лужу, потому как в РФ, 80% автомобилей на руках кредитные. То есть, просто перестанут покупать автомобили.