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В России могут разрешить кредитную амнистию для семей с детьми

В России могут разрешить кредитную амнистию для семей с детьми

В Госдуме предложили ввести в России кредитную амнистию для семей, в которых есть дети. Депутат Яна Лантратова - первый заместитель председателя комитета ГД РФ по просвещению - заявила, что среди бедных граждан в РФ более 80% - это семьи с детьми.

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Комментарии
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Россиянин
Ага... И эти 30,22 триллиона повесят на новых заемшиков. То есть, % повысят. А это резко сократит желающих брать кредит. Отсюда автопром сядет в лужу, потому как в РФ, 80% автомобилей на руках кредитные. То есть, просто перестанут покупать автомобили.
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