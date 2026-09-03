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Царьград

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Минсельхоз Подмосковья оштрафовал владельцев животных на 3 млн рублей

Минсельхоз Подмосковья оштрафовал владельцев животных на 3 млн рублей

С начала 2026 года в Подмосковье выявлено более 1 300 нарушений правил выгула и регистрации домашних животных.

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