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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг выложил фото с губернатором Омской области и Третьяком: «Вперед, Россия! Спасибо, Омск! Все только начинается!»

«Россия 25» обыграла команду Беларуси на «G-Drive Арене» в рамках турнира Лига Ставок Большой тур со счетом 4:0.

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