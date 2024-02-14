В тюменской азербайджанской диаспоре прокомментировали нападения школьников. И это вызвало ряд неудобных вопросов.
"Кто такой глава диаспоры?": Четыре неудобных вопроса по нападению в Тюмени
Комментарии
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Сергей Туренко
А у нас что, уже не действуют законы России в отношении мигрантов и мы придерживаемся их исламского порядка на основе правил, установленных главами диаспор? Чушь какая то.
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1 час.
Андрей Павлов
ФСБ всего лишь инструмент в руках власти. И это правильно. Иначе махновщина. Или вы думаете, что фсбшники, росгвардейцы и полицейские (не путать с полицаями) не разнесли бы эту мигрантскую муть в пыль? Но есть приказ - не трогать. Они не трогают. Весь гнев народа на них. Власть не при чем. Она белая, пушистая и толерантная. Вон Рахмону еще один орден повесили. За успехи в ...
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1 час.
Игорь Матыс
Моор с Кухаруком как всегда - в домике. Тишина....
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56 мин.
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