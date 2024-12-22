Прокуратура выявила нарушения СанПиНа в тульском хостеле

Прокуратура Привокзального района г. Тулы по поручению прокуратуры области провела проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности в хостеле «Moonlight».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии