Количество обращений к психологам на фоне ОГЭ и ЕГЭ увеличилось в Новосибирской области

Увеличения обращений регистрируются с марта детскими психологами из-за начала экзаменационных испытаний с 21 и 23 мая.
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