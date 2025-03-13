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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас о том, что может стать №1 в отсутствие Синнера: «Особенно об этом не думаю. Это может создать лишнее давление»

Алькарас о том, что может стать №1 в отсутствие Синнера: «Особенно об этом не думаю. Это может создать лишнее давление»

– Есть шанс, что за следующие два месяца вы можете стать первой ракеткой мира, учитывая отсутствие Янника Синнера.

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