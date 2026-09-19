⛔️ В этом году число мошеннических атак на юридические лица выросло с 7% до 11% Мошенники всё чаще выбирают целью не частных лиц, а бизнес, сообщила кандидат юридических наук, доцент, эксперт координационного центра КФУ им.
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