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test mazurok

2 подписчика

⛔️ В этом году число мошеннических атак на юридические лица выросло с 7% до 11% Мошенники всё чаще выбирают целью не частных лиц, а бизнес, сообщила кандидат юридических наук, доцент, эксперт координационного центра КФУ им.

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