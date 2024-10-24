Суд оштрафовал Троянову на 80 тысяч рублей

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел два административных дела в отношении признанной иноагентом актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом на территории России и внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и оштрафовал ее на 80 тысяч рублей.
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