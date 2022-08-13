FiNE-NEWS

1 518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей козьменко
    Нечего там этому долбодятлу делать, пусть свои писульки продолжает публиковать и вредные советы давать.СМИ: экс-министр ...
  • Павел К
    Никакой войны не будет. Амеры ссыкуны и на два фронта воевать ни за что не будут. Они сейчас и на один фронт не потян...Киссинджер: США н...
  • Гарий Щерба
    Ну ну ,  ПОСМОТРИМ ...!!!Эстония намерена ...

В Пентагоне: США не передавали Украине оружия, которое могло бы достичь аэродрома в Новофёдоровке в Крыму

В Пентагоне: США не передавали Украине оружия, которое могло бы достичь аэродрома в Новофёдоровке в Крыму

После произошедшей на территории военного аэродрома «Саки» возле пгт Новофёдоровка в Крыму детонации боеприпасов на спецплощадке хранения АСП и публикации последствий случившегося журналисты на Западе заподозрили Вашингтон в косвенной причастности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх