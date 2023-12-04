Награда должна крепиться к колодке, переливающейся всеми цветами радуги В России предложили учредить медаль имени президента США Джо Байдена для награждения трусов, сбежавших из страны предателей и тех, кто плохо отзывается о РФ, сообщает РИА Новости.
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