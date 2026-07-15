Влияние ключевой ставки на доходы россиян оценили

В I квартале 2026 года реальные располагаемые доходы жителей России уменьшились на процент. Эти выводы специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) процитировали «Известия».
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