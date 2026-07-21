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Каменский об удовлетворении требований «Спартака» к Ружичке: «Решение в рамках регламента, все по закону. Сторона игрока может обжаловать вердикт»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на решение дисциплинированного комитета КХЛ, который полностью удовлетворил требования « Спартака » в споре с Адамом Ружичкой .

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