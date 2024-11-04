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Сикорский пожаловался, что Киев не сдержал обещания по эксгумации на Волыни

Сикорский пожаловался, что Киев не сдержал обещания по эксгумации на Волыни

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил разочарование тем, что обещанный украинской стороной прогресс в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии до конца декабря так и не был достигнут.

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