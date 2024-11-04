Сикорский пожаловался, что Киев не сдержал обещания по эксгумации на Волыни

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил разочарование тем, что обещанный украинской стороной прогресс в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии до конца декабря так и не был достигнут.
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