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Макс Струс получил травму ноги в дебюте первого матча за «Клипперс»

Новобранец « Клипперс » Макс Струс получил бесконтактную травму правой стопы в самом начале своего дебютного предсезонного матча против «Голден Стэйт».

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