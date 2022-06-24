Елена Малышева рассказала, чего боятся детям Шатунова

Ведущая Елена Малышева предостерегла детей певца. На скорбную новость о смерти 48-летнего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова отреагировала ведущая программы Первого канала «Жить здорово!», профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева.
Ведущая Елена Малышева предостерегла детей певца. На скорбную новость о смерти 48-летнего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова отреагировала ведущая программы Первого канала «Жить здорово!», профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева.
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