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Елена Малышева рассказала, чего боятся детям Шатунова

Ведущая Елена Малышева предостерегла детей певца. На скорбную новость о смерти 48-летнего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова отреагировала ведущая программы Первого канала «Жить здорово!», профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева.

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