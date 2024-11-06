Илдар Ягъфәров татар әлифбасы авторлары турында фильм төшерә: «Бу – беренче омтылыш»

ТР Кинематографистлар берлеге рәисе Илдар Ягъфәров XX гасыр вакыйгалары фонында танылган татар әлифбасы авторлары – ирле-хатынлы Сәләй Вәгыйзов һәм Рәмзия Вәлитова язмышы турында «Әлифба» исемле фильм төшерә.
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