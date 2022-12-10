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Обиделось несколько старых американских знакомых...

Обиделось несколько старых американских знакомых...

Обиделось несколько старых американских знакомых. Чего это ты, - говорят, такое про страну нашу несёшь постоянно?! Мы же в ней живём! Сам-то ты чёрт-те где живёшь, где ни Флориды с Калифорнией нету, ни демократии настоящей, ни толерантности, да ещё и Путин у вас президент, и в Украину вы вторглись, и всяких Асадов да Лукашенок свергнуть светлым прогрессивным силам не даёте, и ещё с Китаем и Ираном сотрудничаете, не говоря уже про Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и Северную Корею, где, поди, до сих пор собак едят, а вместо того чтобы поддержать вашу революционную молодёжь и немолодёжь, ты нас с экрана раскатываешь, как Б-г черепаху! Да ещё и про возможность войны между Россией и США постоянно говоришь, накликиваешь.

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