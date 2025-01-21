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Царьград

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Пленный ВСУ: "подписал контракт, чтобы сдаться и попасть в Россию"

Пленный ВСУ: "подписал контракт, чтобы сдаться и попасть в Россию"

По его словам, пойдя на фронт добровольно, у него было больше шансов оказаться в России, чем если бы он остался на Украине.

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