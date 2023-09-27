Американские стратеги не продумали сценарий завершения конфликта на Украине. Несмотря на бесперспективность действий киевского режима, Белый дом выступил против любых попыток решить проблему дипломатических путем, заявил обозреватель 19Forty Five Дэниэл Дэвис.
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