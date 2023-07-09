Захарова назвала украинский режим террористическим после того, как Маляр признала причастность Киева к атаке на Крымский мост

ВЛАДИМИР ЛАПИН

а ты попробуй на такой вопрос ответить, а почему до сих пор не получила приказа наша армия уничтожить эти мосты, а также ж.д. депо, где переобуваются ж.д. вагоны гейропы, которые везут военную технику и т. д. на территорию окраины......