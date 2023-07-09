Аргументы недели

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Захарова назвала украинский режим террористическим после того, как Маляр признала причастность Киева к атаке на Крымский мост

Захарова назвала украинский режим террористическим после того, как Маляр признала причастность Киева к атаке на Крымский мост

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала правящий на Украине режим террористическим после того, как заместитель руководителя оборонного ведомства страны Анна Маляр признала причастность Киева к атаке на Крымский мост.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
всё верно и правильно, прямо с языка сняли.
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2 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а ты попробуй на такой вопрос ответить, а почему до сих пор не получила приказа наша армия  уничтожить эти мосты, а также ж.д. депо, где переобуваются ж.д. вагоны гейропы, которые везут военную технику и т. д. на территорию окраины......
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2 час.
С
Серый
мосты- гражданская инфроструктура.. Киев не признавался,чтобы его лишний раз не обвиняли в террористических методах ведения войны.. Теперь им стало все равно! Они в том признались! Видимо и у России, нынче, появилось право разрушать мосты на Украине,отчего сильно пострадает их гражданское население..
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2 час.

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