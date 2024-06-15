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Региональная Юридическая Служба

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Свежие комментарии

Почему в России зашкаливает градус детского беспредела?

Почему в России зашкаливает градус детского беспредела?

В обществе нарастает тревога: участились случаи откровенного хамства и агрессии со стороны детей. Бросание камней с балконов, травля одноклассников, нападения на прохожих – эти истории будоражат интернет-пространство.

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