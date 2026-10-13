Пенсии в 2027 году вырастут дважды: известны даты и проценты

В 2027 году страховые пенсии в России будут повышены дважды: с февраля на 6,8% и с апреля ещё на 3,3%, в результате чего средний размер выплат к концу года достигнет 29 900 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Квартиру отобрали...
- Русских выставляю...
- "От судьбы не уйд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым