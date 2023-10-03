В Молжаниновском появилось своё радио

Наталья Непокорова из Молжаниновского района — актриса театра, кино и радиоведущая. Сейчас она руководит творческой мастерской, в которой дети и взрослые изучают основы актёрского мастерства, сценической речи, ораторского искусства и радиожурналистики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии