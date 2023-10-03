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Молжаниновские вести

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В Молжаниновском появилось своё радио

Наталья Непокорова из Молжаниновского района — актриса театра, кино и радиоведущая. Сейчас она руководит творческой мастерской, в которой дети и взрослые изучают основы актёрского мастерства, сценической речи, ораторского искусства и радиожурналистики.

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