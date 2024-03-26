Шатурским школьникам напомнили правила поведения на железной дороге

Пятиклассникам из второй шатурской школы напомнили правила безопасности на железной дороге. Познавательный урок провел ведущий эксперт отдела дорожной инфраструктуры администрации городского округа Шатура Никита Регентов.
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