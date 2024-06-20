В Касимове пенсионер на иномарке сбил подростка

Инцидент произошёл в четверг, 20 июня, примерно в 07:15 по улице Московской, у дома №53. Предварительно, 74-летний мужчина за рулём иномарки сбил 16-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии