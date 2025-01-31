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Царьград

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Карпович заявил о разочаровании США проектом экс-президента Байдена по Украине

Карпович заявил о разочаровании США проектом экс-президента Байдена по Украине

Проект бывшего президента США Джо Байдена по Украине сейчас вызывает у Штатов лишь разочарование.Проректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Карпович сообщил, что Белый дом поставил под сомнение целесообразность его существования.

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