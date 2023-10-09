Чем заняться от 60 до 75 лет? Искать любовь, секс и близость!

ВМ

Владимир Минаков

" за сердце 71-летнего Джерри Тернера сражаются дамы от 60 до 75 лет." Для примера - в 1978 году в городском доме престарелых две дамы в возрасте "за 70" подрались за нового постояльца, их возраста. А уже в конце 90-х бывшая директор на танцах в клубе "кому за 30", ( её было 75 лет), отвоевала себе жениха, бывшего токаря ( возраст - 68 лет). Она прожила с ним до 90 лет и рассказывала дамам лет 40...45, как, оказывается, приятно делать мужу минет... ( а до этого была замужем, трое детей, но муж в 55 лет умер)... Так что этот Тернер - не путеводная звезда...