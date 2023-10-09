Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ONIX
    Ты не передёргивай и коль скринишь фразы так озвучивай их до конца,а не вырывай фрагментами из контекста.В пылу ссоры мать...
  • Людмила людмила
    Родители привыкли жить большой семьёй. А сейчас пустая квартира.Потерпите.Это скоро пройдёт. Научатся жить сами и буд...Муж дал свекрам к...
  • Valeri Korzun
    ужас )) мне кажется пора обмзываться грязью привыкать к земле))Чем заняться от 6...

Чем заняться от 60 до 75 лет? Искать любовь, секс и близость!

Чем заняться от 60 до 75 лет? Искать любовь, секс и близость!

Еще недавно общественное мнение по отношению к женщинам старше 60 было довольно жестким. Постарела – изволь вязать носки, печь пироги и нянчить внуков, однозначно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Григоров
Женщина и в 60 еще ого го..молодым и не снилось как она может увлечь мужчину...
Ответить
19 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot; за сердце 71-летнего Джерри Тернера сражаются дамы от 60 до 75 лет.&quot;      Для примера - в 1978 году в городском доме престарелых две дамы в возрасте &quot;за 70&quot; подрались за нового постояльца, их возраста. А уже в конце 90-х бывшая директор на танцах в клубе &quot;кому за 30&quot;, ( её было 75 лет), отвоевала себе жениха, бывшего токаря ( возраст - 68 лет). Она прожила с ним до 90 лет и рассказывала дамам лет 40...45, как, оказывается,  приятно делать мужу минет... ( а до этого была замужем, трое детей, но муж в 55 лет умер)... Так что этот Тернер -  не путеводная звезда...
Ответить
12 час.
Valeri Korzun
ужас )) мне кажется пора обмзываться грязью привыкать к земле))
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх