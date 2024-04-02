Мадуро сообщил, что в ближайшее время посетит Россию

Как сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, он планирует скоро посетить с визитом Россию. В эфире Venezolana de Televisión политик также выразил солидарность с российским народом и президентом РФ Владимиром Путиным и соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».