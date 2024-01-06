Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий обратился с Рождественским посланием

- Возлюбленные о Господе досточтимые отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Приветствуя друг друга в эту Рождественскую ночь словами канона Святого Рождества, мы вновь возносимся умом к тому главному событию, которое вспоминаем сегодня и без которого наша жизнь утрачивает свой смысл и теряет всякое значение, - говорится в начале Послания.