Военно-политический эксперт Яков Кедми некоторое время назад объяснил, почему США и Европа ещё не поняли, какая катастрофа их вскоре ждёт https://listaj.
Кедми: В США и Европе пока не поняли, какая катастрофа их вскоре ждёт
Комментарии
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S
Sobering
В курсе, поскольку он это на "Соловьев лайф" говорил
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3 час.
Катерина
Кедми - ВАШ. Ну а Медведев - верный соратник В.В.Путина.)))
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3 час.
S
Sobering
То-то этот "соратник" всегда мечтал Путина убрать, а когда не получалось, то держался за него как за спасательный круг. Кедми всегда говорит то что есть на самом деле, а Медведев всегда об очевидных вещах, которые умные люди и так знают и понимают.
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3 час.
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