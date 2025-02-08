Кедми: В США и Европе пока не поняли, какая катастрофа их вскоре ждёт

S

Sobering

То-то этот "соратник" всегда мечтал Путина убрать, а когда не получалось, то держался за него как за спасательный круг. Кедми всегда говорит то что есть на самом деле, а Медведев всегда об очевидных вещах, которые умные люди и так знают и понимают.