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Свежие комментарии

  • Sobering
    То-то этот "соратник" всегда мечтал Путина убрать, а когда не получалось, то держался за него как за спасательный кру...Кедми: В США и Ев...
  • Катерина
    Кедми  -  ВАШ.  Ну  а   Медведев  -  верный   соратник  В.В.Путина.)))Кедми: В США и Ев...
  • Sobering
    В курсе, поскольку он это на "Соловьев лайф" говорилКедми: В США и Ев...

Кедми: В США и Европе пока не поняли, какая катастрофа их вскоре ждёт

Кедми: В США и Европе пока не поняли, какая катастрофа их вскоре ждёт

Военно-политический эксперт Яков Кедми некоторое время назад объяснил, почему США и Европа ещё не поняли, какая катастрофа их вскоре ждёт https://listaj.

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Комментарии
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S
Sobering
В курсе, поскольку он это на &quot;Соловьев лайф&quot; говорил
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3 час.
Катерина
Кедми  -  ВАШ.  Ну  а   Медведев  -  верный   соратник  В.В.Путина.)))
Ответить
3 час.
S
Sobering
То-то этот &quot;соратник&quot; всегда мечтал Путина убрать, а когда не получалось, то держался за него как за спасательный круг. Кедми всегда говорит то что есть на самом деле, а Медведев всегда об очевидных вещах, которые умные люди и так знают и понимают.
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3 час.
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