ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Воробей
    Инфантильные расхваливатели женщин просто не способны, видимо, понять, что мужчины не только интеллектом пользуются в...Девочки показываю...
  • Александр
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    Наивная статья! У разных полов разные надлежащие взаимодополняющие функции, направленные на успех общей системы. А ко...Девочки показываю...

Девочки показывают более высокий интеллект, чем мальчики, на всём протяжении обучения. Но мужчины продолжают сочинять про свой ум

Девочки показывают более высокий интеллект, чем мальчики, на всём протяжении обучения. Но мужчины продолжают сочинять про свой ум

Вопреки всей клевете по отношению к женскому интеллекту, статистика показывает, что девочки умственно более развиты, чем мальчики.

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Комментарии
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В
Воробей
Наивная статья! У разных полов разные надлежащие взаимодополняющие функции, направленные на успех общей системы. А когда это начинают забывать, то вся система начинает неуклонно разваливаться, вырождаясь.
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1 час.
А
Александр
Статья - однобокая. Мужчины - плохие, женщины - хорошие... Мы не плохие и хорошие, мы - разные. И заточены природой на разное. И вместе - мы Сила. А порознь... Выродимся, как мыши в проекте &quot;Вселенная 25&quot;. Была бы статья политической - написал бы, что она заказная.
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1 час.
В
Воробей
Инфантильные расхваливатели женщин просто не способны, видимо, понять, что мужчины не только интеллектом пользуются в процессе выполнения своей  естественно специализированной мужской функции. А потому, попытки свести мужчин к интеллекту, особенно в процессе учёбы, так наивно и смотрятся. Последнее предложение статьи очень точно указало на это!
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33 мин.

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