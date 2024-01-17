Девочки показывают более высокий интеллект, чем мальчики, на всём протяжении обучения. Но мужчины продолжают сочинять про свой ум

В Воробей Наивная статья! У разных полов разные надлежащие взаимодополняющие функции, направленные на успех общей системы. А когда это начинают забывать, то вся система начинает неуклонно разваливаться, вырождаясь.

А Александр Статья - однобокая. Мужчины - плохие, женщины - хорошие... Мы не плохие и хорошие, мы - разные. И заточены природой на разное. И вместе - мы Сила. А порознь... Выродимся, как мыши в проекте "Вселенная 25". Была бы статья политической - написал бы, что она заказная.