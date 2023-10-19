В Оренбурге сотрудник полиции и член Общественного совета провели встречу с учащимися гимназии

В рамках проекта «Детям о праве» и общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» на базе МОАУ «Гимназия № 3» состоялось мероприятие для учащихся 9-10-х классов с участием старшего инспектора отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Оренбургское» Снижаны Овчинниковой и члена Общественного совета при УМВД России по Оренбургской области, вице-президента адвокатской палаты Оренбургской области Владимира Шевченко.