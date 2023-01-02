Федерер об ударе Швентек между сеткой и судейской вышкой: «Это было безумно »

Роджер Федерер восхитился ударом Иги Швентек. В миксте на United Cup полька пробила бэкхенд между сеткой и судейской вышкой, а Федерер выполнил похожий удар на US Open-2018.
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