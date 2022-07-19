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София Лоханова об отстранении России: «Остается надежда, что рано или поздно нас допустят. Непонятно, в каком качестве, но допустят»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Лоханова (Позднякова) поделилась мнением об отстранении сборной России от международных стартов.

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