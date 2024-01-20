Скандал в поезде: проводница выбросила кота из вагона, приняв его за бездомного Елена ГалицкаяВ Российских железных дорогах (РЖД) разгорается скандал после инцидента на станции в Кирове, где проводница выкинула из поезда кота по имени Твикс.