Скандал в поезде: проводница выбросила кота из вагона, приняв его за бездомного Елена ГалицкаяВ Российских железных дорогах (РЖД) разгорается скандал после инцидента на станции в Кирове, где проводница выкинула из поезда кота по имени Твикс.
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