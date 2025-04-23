Вот уже 5-й год специалисты "Новоаннинского КДК" проводят конкурс военно-патриотической песни "Победная весна" среди детских дошкольных учреждений города.
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Вот уже 5-й год специалисты "Новоаннинского КДК" проводят конкурс военно-патриотической песни "Победная весна" среди детских дошкольных учреждений города.