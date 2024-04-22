Скриншот видео УВД Могилевского облисполкома18 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе милиционер применил оружие против агрессора с косой в руках, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
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