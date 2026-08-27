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Специалист Лящук: самозапрет не освобождает от долгов по существующим займам

Специалист Лящук: самозапрет не освобождает от долгов по существующим займам

Главное преимущество самозапрета на кредиты заключается в юридической броне: если банк или МФО проигнорируют запись о запрете и всё равно выдадут заём, гражданин имеет полное право не возвращать эти деньги даже через суд.

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