Специалист Лящук: самозапрет не освобождает от долгов по существующим займам

Главное преимущество самозапрета на кредиты заключается в юридической броне: если банк или МФО проигнорируют запись о запрете и всё равно выдадут заём, гражданин имеет полное право не возвращать эти деньги даже через суд.
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